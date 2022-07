Tribunali distrettuali in forte affanno: Nicola Gratteri cita il caso di Vibo

«Ci sono le Procure distrettuali, la Direzione investigativa antimafia e ora è tempo di pensare ai tribunali distrettuali con magistrati specializzati. Nei piccoli tribunali non si possono celebrare i processi di mafia. In questo momento nel tribunale di Vibo Valentia ci sono quattro processi con almeno 100 imputati, in un tribunale dove formare i collegi è molto difficile». Lo ha detto il procuratore capo della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, nella riunione del comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati riunita nell’aula magna del tribunale di Palermo.