Tragico incidente nel Catanzarese, morto un centauro

È di un morto il drammatico incidente che si è verificato all’ora di pranzo a Sellia Marina in via Frischia. Il sinistro ha coinvolto una auto, una Ford Fusion ed una moto. Ad avere la peggio, il conducente della moto. Illesa la persona alla guida della vettura. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli. Sul posto personale sanitario del Suem118 ed elisoccorso. Presenti anche i carabinieri. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.