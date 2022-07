La polizia vigila sulla movida di Tropea e Vibo: controlli e denunce

Segnalazioni al prefetto ed all'autorità giudiziaria per il possesso di un coltello e di sostanza stupefacente

Proseguono i controlli della Polizia di Stato di Vibo Valentia per contrastare la criminalità diffusa e il consumo di sostanze stupefacenti nella provincia vibonese.

I controlli si sono concentrati nell’area di Vibo e Tropea dove sono state effettuate diverse perquisizioni al fine di evitare situazioni che potessero nuocere alla tranquillità del week-end.

Un ragazzo è stato denunciato poiché trovato in possesso di un grosso coltello con una lama appuntita, lungo più di 12 centimetri. Inoltre, durante tre distinte perquisizioni effettuate dai poliziotti della Squadra Mobile e della Squadra investigativa del Posto Fisso di Tropea, tre persone sono state segnalate al prefetto per coltivazione e possesso di droga.



Le operazioni sono state coordinate dalla Procura di Vibo Valentia