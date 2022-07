Bombola del gas fatta esplodere in strada a Vibo Marina da alcuni bulgari

Sul posto per mettere in sicurezza l'area si sono portati i vigili del fuoco, mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto

Una bombola del gas di piccole dimensioni solitamente usata nei campeggi è stata fatta esplodere in strada da alcuni cittadini bulgari nel quartiere Pennello di Vibo Marina. Sul posto per mettere in sicurezza la zona si sono portati i vigili del fuoco ed i carabinieri. L’esplosione è stata distintamente avvertita anche a parecchia distanza dalla strada occupata dai bulgari. Tanto spavento ma fortunatamente nessun danno a cose o persone. Indagano i militari dell’Arma per accertare le responsabilità del caso.