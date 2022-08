Spaccio di cocaina e marijuana a Tropea, un arresto

Detenzione ai fini di spaccio di marijuana e cocaina. Con questa accusa, la polizia ha tratto in arresto Domenico Gargano, 34 anni, di Tropea. Il 34enne è stato sorpreso mentre cedeva della marijuana ad uno straniero in cambio di denaro. A seguito di una successiva perquisizione domiciliare, altra sostanza stupefacente è stata trovata occultata dietro una lamiera in un vicolo di via Vittorio Veneto a Tropea, già ripartita in dosi pronte per essere spacciate: undici involucri di carta stagnola contenenti marijuana per 17,8 grammi; quattro contenitori con 18 involucri in cellophane contenenti cocaina per un totale di 4,8 grammi. L’intera sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre Gargano – assistito dall’avvocato Francesco Schimio – è stato posto agli arresti domiciliari.