Gattino intrappolato in un’auto, salvato dai Carabinieri del 14º Battaglione Calabria -Video

L'animale era rimasto incastrato nel vano motore di un'auto. La proprietaria ha chiesto aiuto ai militari dell'arma che lo hanno adottato come mascotte

Una storia a lieto fine quella avvenuta sulla strada che costeggia la base operativa sede del 14º Battaglione dei carabinieri di Vibo Valentia. Un gattino, intrappolato in un’auto, è stato salvato dai militari dell’Arma e adottato come mascotte. [Continua in basso]

Il gattino era rimasto intrappolato nel vano motore dell’autovettura di una donna, Giovanna Barbato, ispettrice di territorio del Corpo delle infermiere Volontarie Croce Rossa di Vibo Valentia che accortasi della presenza del gattino, ha chiesto aiuto ai carabinieri del vicino comando che sono riusciti a liberarlo.

