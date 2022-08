Incidente a San Gregorio d’Ippona: cade da un albero, grave un 55enne

Un 55enne di nazionalità romena, per cause ancora in corso di accertamento è caduto da un albero da un’altezza di cinque metri. L’incidente si è verificato a San Gregorio d’Ippona. Sul posto l‘ambulanza del 118 proveniente da Vibo Valentia. Vista la gravità delle condizioni del 55enne, i medici hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Il 55enne è ricoverato in condizioni stabili, riservata la prognosi.