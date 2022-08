Ospedale Vibo, viene alla luce a cinque mesi ma muore poco dopo

Una neonata è morta a poche dal parto avvenuto allo Jazzolino. I genitori hanno sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri. In base a quanto emerso, la donna, al quinto mese di gravidanza, si era recata in ospedale nella mattinata di ieri a causa di forti dolori. Da qui il parto avvenuto in mattinata odierna. In base alle informazioni fornite dal primario Carmelina Ermio la signora, di 23 settimane, è giunta in ospedale a «dilatazione completa con parti fetali in vagina». I sanitari si sono adoperati per «una terapia conservativa», come si fa in questi casi, che, stante l’esito, non ha prodotto i risultati sperati. La piccola, da quanto confermato dal primario, pesava meno di 700 grammi.