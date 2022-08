Deceduta bimba vibonese precipita dal sesto piano in Russia

La piccola si trovava in vacanza nel paese della madre. Inutili si sono rivelati i soccorsi

Ha perso la vita in Russia una bambina vibonese di quattro anni. La piccola è precipitata dal sesto piano di un palazzo dove ha ceduto improvvisamente una zanzariera collocata alla finestra. Fatale il volo dal sesto piano ed inutili si sono rivelati i soccorsi. La bambina si trovava in Russia con la madre per un periodo di vacanza. Il padre era invece rimasto a Vibo Valentia.