Accusa un malore e muore dopo una lite per un parcheggio a Zambrone

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per fare luce sul decesso avvenuto questa notte alla Marina di Zambrone. Due persone – pare non del luogo – hanno avuto un acceso alterco per via di un parcheggio conteso dinanzi ad una gelateria. Fra i due – da una prima ricostruzione – sarebbero volate parole grosse, tanto che uno dei “contendenti” ha poco dopo accusato un malore (probabile un infarto) che gli è stato fatale. Sul posto si sono portati i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto – anche attraverso la visione delle immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona – ed accertare eventuali responsabilità per il decesso.