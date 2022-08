Incidente nella frazione Longobardi di Vibo, grave una donna trasferita in elisoccorso a Reggio

E’ stata trasferita in elisoccorso in condizioni critiche una 42enne di Longobardi, frazione di Vibo Valentia, rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente domestico. La donna è infatti rimasta schiacciata accidentalmente da un’auto che stava effettuando una manovra nel giardino di casa. La 42enne nell’impatto con l’auto ha riportato ferite sul fianco sinistro e sull’addome e ad un arto inferiore. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 provenienti dall’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia (con a bordo l’infermiere Anna Sanzo, mentre i soccorsi sono stati coordinati dagli infermieri Iraci e Adone), ed mezzo della Croce rossa. Attesa la gravità della situazione e delle ferite riportate (sindrome da schiacciamento) è stato attivato l’elisoccorso proveniente da Lamezia Terme (con a bordo il dottore Andricciola, l’infermiere Pilo e piloti Pannuzzo e Catalano). La donna, in gravi condizioni, è stata trasportata all’ospedale di Reggio Calabria.