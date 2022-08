In leggera ripresa la donna ricoverata a Reggio, è la moglie di un consigliere comunale di Vibo

Sono in leggera ripresa le condizioni della donna di 42 anni rimasta vittima ieri di un incidente a Longobardi venendo trasferita in elisoccorso, in gravi condizioni, all’ospedale di Reggio Calabria. La donna è la moglie del consigliere comunale di Vibo Valentia del Movimento Cinque Stelle, Silvio Pisani. La 42enne ha riportato la frattura del bacino e ferite all’addome e ad un arto inferiore, rimanendo accidentalmente schiacciata da un’auto nel giardino di casa. A soccorrerla sono stati i sanitari del 118 dell’ospedale di Vibo che, attesa la gravità della situazione, hanno allertato un elisoccorso partito da Lamezia Terme per un veloce trasferimento a Reggio Calabria.

