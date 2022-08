San Gregorio d’Ippona, rubano il cavo elettrico da un pozzo: niente erogazione dell’acqua

Rubato il cavo della corrente elettrica che alimentava un pozzo per l’approvvigionamento idrico nel territorio comunale di San Gregorio d’Ippona. Era stata l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pasquale Farfaglia, a individuare ed a riuscire ad ottenere grazie alla disponibilità e alla generosità di un privato cittadino l’utilizzo del suddetto pozzo al fine di contrastare in qualche misura questo forte periodo di siccità che nel paese sta provocando una esigua distribuzione del servizio. Ma una volta riusciti ad eseguire i lavori per l’attivazione del pozzo e la conseguente erogazione dell’acqua potabile, i soliti ignoti hanno pensato bene di portare via il cavo della corrente. Lavoro, dunque, inutile, e tanta rabbia tra gli amministratori del Comune.



«Siamo molto amareggiati da quanto accaduto – ha commentato il primo cittadino -. Il furto del cavo, oltre ad essere un episodio da condannare con strema fermezza, provoca danni anche alla collettività. Come amministrazione stiamo facendo di tutto per tentare di superare questo momento difficile di siccità. Con i nostri pozzi facciamo miracoli, ma la concessione, peraltro totalmente gratuita, di questo ulteriore pozzo rappresentava per noi un punto di forza e di maggiore sicurezza. Ma non ci scoraggiamo ci attiveremo per riattivare il pozzo nel più breve tempo possibile. Inoltre, siamo già a lavoro per individuare altre possibili fonti di approvvigionamento idrico». Il sindaco ha fatto sapere che nella giornata di oggi avrebbe sporto regolare denuncia ai carabinieri.