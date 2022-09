Lavori sociali inesistenti: e così i detenuti si sottraevano all’esecuzione della pena

di Luana Costa



Per il gip del Tribunale di Catanzaro, Paola Ciriaco, quello messo in piedi da Maurizio Caligiuri era «un collaudato sistema». Il presidente dell’associazione Arte di Parte «su semplice richiesta di taluni difensori e familiari dei detenuti» avrebbe predisposto «istanze ad hoc attestando lo svolgimento di attività e servizi inesistenti e ciò al fine evidente di consentire agli indagati e agli imputati di sottrarsi alla integrale esecuzione della misura cautelare». La lista di coloro i quali avrebbero usufruito delle false attestazioni è piuttosto lunga e si tratta nella totalità dei casi di appartenenti alla comunità rom catanzarese, beneficiari di misure alternative quali la messa in prova o l’affidamento in prova durante le quali avrebbero dovuto svolgere lavori di pubblica utilità. Con queste parole Maurizio Caligiuri ieri è finito agli arresti domiciliari. [Continua in basso]



Le attività d’indagine – svolte dalla compagnia dei carabinieri di Catanzaro – hanno avuto inizio nell’aprile del 2016 su richiesta dell’Ufficio di Sorveglianza. Un detenuto agli arresti domiciliari aveva chiesto l’autorizzazione ad estendere la possibilità di allontanarsi dal domicilio anche durante le ore pomeridiane per prestare attività lavorative nelle sedi dell’associazione Arte di Parte. In teoria, si sarebbero dovute svolgere in un’azienda agricola di Soveria Simeri che però risultava inesistente. A partire da questa scoperta gli investigatori attestano che «non era stata trovata alcuna prova della pulizia delle piazze e dei giardini; non veniva coltivato nulla da alcuna azienda agricola di Soveria Simeri e lo stesso dicasi per il segretariato-mediatore rom in via della Chiesa. Allo stesso modo anche le attività asseritamene svolte in favore del Comune di Catanzaro sono risultate del tutto inesistenti».

In particolare, è emerso come il terreno in cui si sarebbe dovuta svolgere la produzione di ortaggi con sistema biologico con la collaborazione dei volontari detenuti in realtà non si trovava a Soveria Simeri ma a Simeri Crichi in località Colameo «concesso gratuitamente dal suocero di Caligiuri e che viene utilizzato per il pascolo».