Grave incidente stradale nella notte nel Vibonese: perde la vita un 55enne

Un uomo è morto nella notte a seguito di un grave incidente stradale che ha visto coinvolti un’auto e una moto. A perdere la vita è stato Gennaro Melluso, 55 anni, di Briatico, che si trovava in sella alle due ruote. La tragedia si è verificata lungo la ex strada statale 522, nel tratto compreso tra i comuni di Parghelia e Zambrone. Sul posto dell’incidente sono arrivati i sanitari del servizio di emergenza del 118, i quali tuttavia non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo, e i carabinieri di Tropea per tentare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.