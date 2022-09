Vibo, morte improvvisa del consigliere Iorfida: Il cordoglio della Regione Calabria

Raffaele Iorfida

Il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto esprime: «Sincero cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Raffaele Iorfida, consigliere comunale di Forza Italia a Vibo Valentia, politico appassionato, persona perbene.

La famiglia azzurra calabrese perde un punto di riferimento, un protagonista di tante battaglie, portate avanti sempre nell’interesse dei calabresi. Io perdo un amico, vicino al proprio territorio, sempre pronto a mettersi in gioco e a spendersi per gli altri. La Giunta della Regione Calabria è vicina alla famiglia, in questo momento di grande dolore»