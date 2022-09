Tragico scontro tra un’auto e una moto nel Cosentino: un morto e due feriti

di Matteo Lauria



Scontro mortale questa mattina, alle 11, auto-moto nel tratto di strada che collega Sibari a Cassano, in contrada Varcata. Grave il bilancio: un morto e due feriti. A perdere la vita Giovan Battista Paternostro, 38 anni, di Cassano, deceduto successivamente in ospedale. Sul posto si sono recati una pattuglia dei carabinieri e della polizia locale, un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso di Cosenza. Si sta lavorando al fine di risalire all’esatta dinamica dell’incidente. Si è in attesa dell’esito dell’effettiva ricostruzione del dramma.