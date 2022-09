Cinghiale entra nel cortile della scuola, niente lezioni in un istituto di Catanzaro

Lezioni sospese per la presenza di un cinghiale nel cortile della scuola. È quanto è accaduto stamattina al plesso scolastico D’Errico di Catanzaro: il plesso ospita una scuola dell’infanzia e una scuola primaria. «Si comunica che a causa della presenza nel cortile della scuola di un cinghiale, le attività didattiche sono sospese per la giornata odierna (19/09/2022) nel plesso D’Errico (scuola Primaria e Infanzia). Ci scusiamo per il disagio». Questo l’avviso che è comparso questa mattina sul sito della scuola “Aldisio Pascoli”.



La dirigenza scolastica, davanti alla brutta sorpresa, ha quindi deciso di rimandare gli alunni a casa informando del fatto le istituzioni competenti. Sul posto, secondo quanto si è appreso, si sono recati il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e la polizia locale, che hanno effettuato un sopralluogo alla scuola D’Errico. La presenza sempre più costante di cinghiali nella cintura urbana di Catanzaro è ormai un fenomeno quasi quotidiano: nelle scorse settimane più volte la stessa amministrazione comunale ha sollecitato la Regione a intensificare i controlli.