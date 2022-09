Il Corsivo | Le elezioni politiche nel Vibonese fra contraddizioni, silenzi ed imbarazzi

In questo clima di mistificazione, slogan e luoghi comuni ed in cui Fratelli d’Italia si spaccia per quel “nuovo” che nuovo non è – e soprattutto per il partito della legalità – non meraviglia più di tanto l’ultima “sparata” di Ignazio La Russa, fondatore di Fdi insieme a Giorgio Crosetto ed alla stessa Giorgia Meloni. Per il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, siamo “tutti eredi del Duce”, con buona pace della storia e della Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza e dell’antifascismo.

In tale contesto vanno calate quindi le dinamiche politiche locali – vibonesi soprattutto (il reggino è altra storia ancora tutta da scrivere) – che hanno delle peculiarità proprie che richiamano ad un vecchio e mai defunto “Sistema Vibo”, quello che, con personaggi differenti alternatisi nel tempo, ha portato la città e la provincia agli ultimi posti in quasi tutte le classifiche ed in primis quelle per la qualità della vita. Quel “Sistema” che ha consentito a pochi “furbi” – con l’avvallo di molti spettatori, complici, “sudditi” e lacchè a seconda dei casi – di arrivare ad un facile arricchimento personale, privilegiando gli interessi privati a quelli pubblici e “storpiando” ed adattando a proprio uso e consumo lo stesso concetto di legalità. Non staremo qui a ripercorrere la “storia” in tal senso di Vibo Valentia e della sua provincia perché sappiamo che pure dal punto di visto politico c’è chi è all’opera per riscriverla partendo dall’ottica della responsabilità penale (basta leggere attentamente le quasi ventimila pagine dell’inchiesta Rinascita Scott o Petrol Mafie per intravedere gli scenari futuri), ma ci limiteremo ad alcune necessarie considerazioni che la dicono tutta in tema di contraddizioni. [Continua in basso]

Nicola Gratteri

Partiamo dalla più evidente: fra i partiti che anche in questa tornata elettorale sbandierano la lotta alla mafia c’è anche Forza Italia. Mai nel corso dell’ultima legislatura abbiamo infatti registrato attacchi di tale partito – guidato dal coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori – nei confronti dell’operato del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. E la cosa è stupefacente se si pensa che Forza Italia è lo stesso partito il cui leader e fondatore Silvio Berlusconi – oltre ad essere stato condannato in via definitiva per frode fiscale ed aver incassato un paio di prescrizioni dopo condanne nei precedenti gradi di giudizio – da oltre vent’anni non le ha mandate a dire contro i magistrati e la giustizia. “Giudici mentalmente disturbati per fare quel lavoro lì” (frase che provocò anche l’indignazione delle sorelle di Falcone e Borsellino), “giudici eversivi”, “Toghe rosse”, sono solo alcuni degli insulti vomitati negli anni da Silvio Berlusconi contro i magistrati, senza dimenticare che altro fondatore di Forza Italia – Marcello Dell’Utri – è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. La contraddizione è del tutto evidente, posto che non ci risulta che il procuratore Nicola Gratteri svolga un lavoro diverso da quello dei magistrati insultati negli anni dal leader di Forza Italia, né che alcuni dei collaboratori che hanno riferito su Marcello Dell’Utri – Gaspare Spatuzza, per esempio – non siano stati utilizzati dallo stesso Gratteri nel maxiprocesso Rinascita Scott. Ed allora?



Ed allora semplicemente si sorvola su tali contraddizioni da parte di Forza Italia, lo stesso partito che in Calabria non ha candidato l’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto a presidente della Regione perché “esposto giudiziariamente” (così si disse all’epoca) optando per il fratello Roberto, ma che ora candida lo stesso Mario Occhiuto capolista al Senato. Come dire: se sei “esposto giudiziariamente” non sta bene che fai il presidente della Regione, ma il senatore sì! E si sorvola – venendo al Vibonese – anche su contraddizioni ancor più evidenti: il plauso costante in questi anni del senatore Mangialavori e del sindaco di Vibo Maria Limardo al procuratore Gratteri, pur potendo leggere dal luglio del 2020 proprio il nome del parlamentare di Forza Italia (pur non essendo indagato) nei capi d’imputazione mossi a tre persone coinvolte nell’inchiesta Imponimento (LEGGI QUI: Imponimento: Tedesco resta in carcere pure per i voti del clan Anello al senatore Mangialavori ), tutti accusati proprio nell’ambito dell’operazione antimafia di aver dirottato i voti del clan Anello di Filadelfia in favore del futuro senatore azzurro nelle Politiche del 2018. Inchiesta rispetto alla quale, sul punto, si è registrato il silenzio non solo da parte di Mangialavori e di Forza Italia, ma anche da parte degli altri parlamentari del territorio: da Dalila Nesci a Riccardo Tucci.

Nicola Morra

A rompere tale silenzio è stato in questi mesi solo il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, ma la politica vibonese ha adottato la “strategia” collaudata da anni e fedele al motto del “Calati juncu ca passa la china” e così dopo la “piena” del senatore Morra è ricalato il silenzio. C’è chi ha fatto notare che sulla vicenda mai avrebbero potuto prendere posizione due dei parlamentari (ora ricandidati) vibonesi in quanto essi stessi compagni di vita (a differenza di Mangialavori) di persone direttamente imparentate con imputati di Rinascita Scott. Non sappiamo se sia questa la ragione dei silenzi, ci limitiamo a registrarli e riteniamo che in politica, invece, su alcuni temi non si possa scegliere la via del silenzio ma si debba prendere decisamente posizione. Perché se l’assunto del procuratore Gratteri fosse confermato dai giudici – e sinora sul punto abbiamo già avuto la sentenza in abbreviato che per un imputato non ha affatto smentito il capo di imputazione così come mosso dalla Dda (gli altri due imputati sono sotto processo con il rito ordinario) – ci troveremmo dinanzi a soggetti che hanno pensato di dirottare i voti di un clan nei confronti di un candidato in Parlamento il cui messaggio antimafia – evidentemente – non è passato, non è stato ascoltato e non è stato recepito. E di questo – e non dei giornalisti – qualche parlamentare vibonese dovrebbe seriamente preoccuparsi.

Dalila Nesci

E’ bene anche sapere – stando così le cose ed alla luce dei silenzi “assordanti”– che nel Vibonese per i parlamentari uscenti non c’è nessun ente locale infiltrato dalla ‘ndrangheta. Non c’è perché non abbiamo registrato alcuna pubblica denuncia in tal senso né da parte del senatore Mangialavori, né da parte di Riccardo Tucci, né da parte di Dalila Nesci, né da parte del senatore Fausto De Angelis, né da parte di Antonio Viscomi o Silvia Vono. E certamente – alcuni fra l’altro componenti della Commissione parlamentare antimafia come Mangialavori e Nesci – se avessero ravvisato infiltrazioni mafiose negli enti locali (Comuni o Provincia), i parlamentari del territorio le avrebbero prontamente denunciate. Tutto nella legalità, dunque, negli enti locali vibonesi secondo i parlamentari vibonesi ed i loro partiti di riferimento, sebbene il presidente della Commissione parlamentare antimafia abbia documentato di tutto in questi mesi in alcuni Comuni del Vibonese ed in precedenza avevamo fatto analogo lavoro anche noi nella nostra attività giornalistica che ad alcuni amministratori ha provocato “l’orticaria” sfociata nei soliti insulti. L’unico politico ad uscire allo scoperto (se si escludono alcuni consiglieri comunali di minoranza a Tropea) con un breve Post su Facebook è stato l’ex senatore di An, Franco Bevilacqua, ma non in favore di Morra, bensì contro. Ed anche qui c’è chi ha fatto notare che per pura coincidenza la guida dell’istituzione deputata al controllo sulla vita degli enti locali nel Vibonese è molto vicina al leader del suo partito, il senatore Gaetano Quagliariello.

I cognati Giovanni Arruzzolo e Michele Comito

Non dimenticando che la coalizione di centrodestra ha pensato che il deputato “giusto” per il collegio Vibo-Piana di Gioia Tauro sia il candidato Giovanni Arruzzolo di Rosarno – eletto da meno di un anno in Consiglio regionale con Forza Italia e già pronto per il “salto” in Parlamento, e che nel Vibonese è conosciuto sinora solo per essere il cognato dell’altro consigliere regionale Michele Comito (anche lui di Forza Italia) – passiamo ad altra vicenda ancor più “grossolana” e che mette a nudo altre contraddizioni.

Pitaro non ricandidato ma presente accanto a Mangialavori

Vito Pitaro

Parliamo infatti della figura di Vito Pitaro, (ex Rifondazione comunista, poi comunisti italiani, poi assessore nella giunta di centrosinistra a Vibo targata Sammarco, quindi grande elettore censoriano, poi socialisti, poi nel Pd, poi leader di “Città Futura”), cioè di un esponente talmente di centrosinistra (è stato anche nella Struttura speciale dell’allora consigliere regionale del Pd Michele Mirabello) che nel gennaio del 2020 è finito per… essere eletto consigliere regionale con la lista “Santelli presidente”, cioè con il centrodestra. Alle elezioni regionali dell’ottobre 2021 non è stato però ricandidato ed è l’unico consigliere regionale d’Italia a non essere stato ricandidato dopo neanche un anno di legislatura regionale. Cosa avrà combinato di così grave Vito Pitaro al punto di non essere ricandidato? Anche qui da un anno aspettiamo risposte, perché il diretto interessato non ha mai fornito alcuna spiegazione e la stessa cosa (nessuna spiegazione) ha fornito il coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. Qualcuno ha fatto notare che il nome di Vito Pitaro è spuntato fuori nei mesi precedenti nelle pubbliche udienze di Rinascita Scott e per questo – motivi di opportunità, quindi – Forza Italia e compagni hanno preferito non ricandidarlo. Se così fosse, però, la “politica dei silenzi vibonese” dovrebbe spiegare perché tale decisione vale solo nei confronti di Vito Pitaro, posto che nello stesso maxiprocesso e quasi nelle stesse udienze, i collaboratori di giustizia hanno fatto in aula anche i nomi dello stesso Mangialavori, del senatore Bevilacqua ed in precedenza nei verbali pure quello di Michele Comito [LEGGI QUI: Rinascita Scott, il pentito Arena: «La ‘ndrangheta sostenne i senatori Bevilacqua e Mangialavori» e QUI: “Rinascita”: il clan Lo Bianco, l’ospedale di Vibo ed il ferimento del direttore sanitario]

Ed allora? Ed allora gli elettori vibonesi devono sapere che la politica locale è evidentemente un qualcosa di privato ed il “popolo bue” non ha diritto di conoscere neanche le reali motivazioni che hanno portato alla non ricandidatura di Vito Pitaro in Consiglio regionale. Lo stesso Vito Pitaro che però con i suoi uomini continua a governare la città di Vibo – ultima in tutte le classifiche ed in dissesto finanziario – (con assessori della giunta Limardo che a proprio a Pitaro fanno riferimento come l’attuale assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo, pure lui proveniente dal centrosinistra) – attraverso diversi consiglieri comunali che sino a qualche anno fa sventolavano – felici e contenti – la bandiera del Pd (Giuseppe Cutrullà su tutti ed a proposito della credibilità politica del Pd vibonese nella selezione dei suoi uomini).

Pitaro, Comito, Mangialavori, Occhiuto e Varì

Gli elettori vibonesi devono inoltre assistere all’allontanamento di Vito Pitaro dalla politica attiva (la non ricandidatura in Consiglio regionale) ma vederlo tranquillamente immortalato in foto – rese pubbliche su Facebook dallo stesso senatore Mangialavori il 16 settembre scorso –mentre prende parte a “tavoli” pubblici (elettorali?) accanto al consigliere regionale Michele Comito (da notare che l’ex segretario particolare di Pitaro, Daniele Rachieli – vicesindaco di Filogaso – è transitato proprio nella Struttura del consigliere regionale Comito), al presidente della Regione Roberto Occhiuto, all’assessore regionale Rosario Varì e naturalmente a Giuseppe Mangialavori. Rinnoviamo la domanda: perché non è stato ricandidato Vito Pitaro?

Gli scenari futuri

Avevamo detto in un precedente corsivo che non sarà la via giudiziaria a cambiare le cose nel Vibonese, visto che il “Sistema Vibo” è più vivo e vegeto che mai anche dopo Rinascita Scott, pur essendo cambiata qualche “pedina” che, nel frattempo, è riuscita in parte pure a portare allo stesso tavolo persino “controllori” e “controllati”. E tuttavia nell’autunno del 2019, con qualche mese di anticipo, eravamo stati gli unici – nello scetticismo totale – a prefigurare un “autunno caldo” per il Vibonese poi sfociato in Rinascita Scott. E non perché abbiamo “canali” che altri non hanno (sono altri, ripetiamo, che devono spiegare perché non hanno ricandidato Pitaro e se sono magari in possesso di notizie di cui noi non disponiamo), ma semplicemente perché le carte delle varie inchieste noi le leggiamo. E proprio per questo possiamo affermare sin da ora che la politica vibonese rischia di pagare a carissimo prezzo – sotto il piano giudiziario – anni di malagestione, silenzi, ipocrisie, cambi di casacca e prese in giro nei confronti di un intero territorio.



Non è un mistero che oltre la metà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vibonesi versati in inchieste come Rinascita Scott, Petrol Mafie e Imponimento siano ancora omissate così come non è un mistero che nell’ottobre del 2019 la Guardia di Finanza – su disposizione della Dda di Catanzaro – ha acquisito una mole enorme di documenti sull’intera attività di “palazzo Luigi Razza” nell’ambito di un procedimento penale aperto – si badi bene – non a carico di ignoti ma di persone già individuate (modello 21 del registro generale della Procura), ipotizzando i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose.



Nessuno degli aspiranti parlamentari, dunque, che oggi come ieri hanno scelto il silenzio su diversi argomenti pensi di cavarsela nei prossimi mesi con il solito messaggio di complimenti agli inquirenti una volta scattato qualche blitz. Primo perché non li crederà più nessuno e secondo perché rischiano invece di dover sostenere le spese legali di qualche loro amico, familiare o compagno di partito finito al centro delle inchieste. Il tempo è galantuomo e per non resta che aspettare la chiusura della campagna elettorale. Naturalmente non in silenzio e per disturbare i “manovratori” o, se si preferisce, semplicemente per fare sino in fondo il nostro lavoro: quello dei giornalisti non accomodanti nei confronti di una classe politica che (con pochi esclusi) ha ridotto un intero territorio agli ultimi posti in quasi tutte le classifiche.

