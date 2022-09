Scontro tra un camion e un’auto sulla statale 106: perde la vita una donna

È di un morto e un ferito il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lunga la Statale 106 jonica all’altezza del Comune di Villapiana, in provincia di Cosenza. Il violento impatto frontale tra un’auto e un autoarticolato, è costato la vita a una 35enne originaria della Toscana. La donna, che era alla guida della vettura, è morta sul colpo a seguito dello scontro. Nell’impatto, una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita. Sul posto è presente il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze di polizia per garantire la sicurezza dell’utenza stradale. La strada è stata chiusa in direzione Reggio Calabria. Il personale Anas sta lavorando per riaprirla nel più breve tempo possibile.