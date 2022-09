Zungri, chiuse alcune vie per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza

Da domani, 26 settembre, e fino al 31 ottobre alcune vie del centro storico di Zungri saranno chiuse al transito. Il motivo è da ricercare nell’avvio dell’esecuzione di lavori di messa in sicurezza delle aree interessate. È quanto dispone un’ordinanza redatta dall’ufficio tecnico del Comune di Zungri. Oggetto del provvedimento sono: traversa 1° Indipendenza, via Indipendenza, vico Indipendenza, via III° Indipendenza. L’ordinanza ne dispone la «chiusura totale e temporanea» per «lavori di messa in sicurezza delle aree contigue dell’abitato di Zungri gravate da dissesti idrogeologici diffusi». I lavori saranno eseguiti dall’impresa Martino Francesco di Arena.