Minacce di morte al presidente degli avvocati di Catanzaro Antonello Talarico

Minacce di morte sarebbero state rivolte al presidente dell’ordine degli avvocati di Catanzaro, Antonello Talerico, a causa della sua attività forense. Secondo quanto riferito, nella serata di ieri un uomo si sarebbe appostato sotto lo studio del professionista chiedendo informazioni agli operatori di un bar situato nelle vicinanze e proferendo minacce. Sul posto sarebbero intervenute due pattuglie dei carabinieri che avrebbero provveduto a identificare l‘uomo come controparte in un processo in cui Talerico risulta avvocato. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha espresso piena solidarietà all’avvocato Antonello Talerico, componente inoltre della civica assise in qualità di consigliere comunale.



«Un gesto da condannare con la massima fermezza – ha detto il primo cittadino – perché intriso di intollerabile violenza, aggravata dall’intento di condizionare il libero esercizio della professione che Antonello onora quotidianamente nelle aule di giustizia e come presidente dell’Ordine degli Avvocati. Gli siamo dunque vicini con affetto, così come lo siamo verso i suoi familiari, coinvolti anche loro nelle farneticanti minacce di cui sono stati bersaglio. Respingiamo la violenza, sempre e comunque, perché in nessun caso essa può trovare giustificazione».