Droga: arresto e rimessione in libertà per 35enne di Nicotera

I carabinieri della stazione di Nicotera, nell’ambito di un controllo finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto Ivan Mastruzzo, 35 anni, di Preitoni, frazione di Nicotera, con l’accusa ai fini di spaccio di 49,8 grammi, pari a 294 dosi di marijuana (confezionata in un apposito involucro di plastica), oltre ad un bilancino di precisione e 86,85 euro in contanti.



La sostanza stupefacente ed il bilancino erano occultati in locali presumibilmente in uso all’indagato e così è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari. Comparso stamane in Tribunale a Vibo Valentia, il giudice ha convalidato l’arresto ma l’indagato è tornato poi in libertà senza alcuna misura in quanto – in accoglimento delle argomentazioni prospettate dall’avvocato Domenico Tripaldi – il giudice ha rigettato la richiesta di misura avanzata dall’ufficio di Procura concernente il divieto di dimora a Nicotera. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.