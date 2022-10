Completamento Trasversale delle Serre: l’Anas mette a bando il lotto di Vazzano

L’Anas ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara relativo al lotto “Superamento del cimitero di Vazzano”, nell’ambito dei lavori per il completamento della Trasversale delle Serre. L’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, di valenza comunitaria, avviene a seguito della conclusione della fase di aggiornamento economico del progetto per il “caro materiali” e di quella del reperimento delle risorse finanziarie aggiuntive occorrenti. L’intervento infrastrutturale, caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, è compreso nell’elenco delle opere prioritarie oggetto di commissariamento da parte del Governo nazionale. L’investimento complessivo ammonta a circa 12,7 milioni di euro. [Continua in basso]

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ribadisce la volontà e l’impegno istituzionale per il completamento dell’itinerario Ionio-Tirreno, che rappresenta un elemento strategico e imprescindibile per lo sviluppo economico dell’intera Calabria. «Per il raggiungimento dei prossimi obiettivi”- sottolinea il presidente– “la Regione si adopererà per arrivare alla completa copertura finanziaria per l’attuazione programmatica dei restanti interventi, forte dei risultati connessi al completamento e all’approvazione della progettazione del lotto Vazzano Vallelonga e allo stato avanzato dei progetti e dei procedimenti riguardanti il tronco Gagliato Soverato e la Bretella per Petrizzi».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alle Infrastrutture, Mauro Dolce, che evidenzia «la sinergia nelle azioni intraprese con il commissario straordinario Francesco Caporaso, che sta consentendo di sviluppare con sistematicità le azioni che potranno portare alla messa a terra di questo complesso intervento infrastrutturale». La realizzazione del tracciato del lotto “Superamento del cimitero di Vazzano”, che si colloca quale prosecuzione del tratto interessato dall’intervento relativo al “Superamento del colle Scornari”, per il quale sono in corso le procedure di gara, e di un altro lotto, aperto al traffico, realizzato negli anni 90, garantirà l’ulteriore riduzione dei tempi di percorrenza rispetto a quelli attuali unitamente all’incremento degli standard di sicurezza stradale e del confort di guida, contribuendo, altresì, alla definitiva eliminazione dei noti disagi dovuti alle forti limitazioni della percorribilità che caratterizzano attualmente circa 2 km di viabilità comunale esistente. La lunghezza complessiva della nuova viabilità, compresi i rami dello svincolo per Vazzano, è di circa 1 km. È prevista la realizzazione di una galleria artificiale della lunghezza di 40 m, oltre che altre opere d’arte minori costituite principalmente da paratie di sostegno in micropali e sistemi di regimentazione idraulica.

