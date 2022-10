Vibo Marina, marciapiede dissestato in zona centrale: rischio di infortuni

È una zona centrale e molto frequentata, data la vicinanza a numerose attività commerciali e ad una farmacia. Da sottolineare anche la prossimità di locali in cui viene effettuato il test antigenico rapido per accertare la positività al Covid e che fa registrare giornalmente l’afflusso di un considerevole numero di persone. Ma buche, dislivelli e pavimentazione sconnessa rendono davvero difficoltoso il camminamento lungo il marciapiede che viene percorso quotidianamente da un gran numero di cittadini di Vibo Marina e che costituiscono una vera trappola per i pedoni. Numerose sono le segnalazioni effettuate dai residenti e da chi svolge attività in prossimità della zona. Particolarmente a rischio caduta sono naturalmente le persone anziane o disabili che incontrano infatti non pochi disagi nel percorrere il marciapiede e che rischiano di incorrere in qualche infortunio. Da più parti, di conseguenza, viene sottolineata l’importanza e l’urgenza di un intervento di sistemazione prima che accada il peggio.