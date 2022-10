Calabria, sequestrate 75 tonnellate di pellet contraffatto: due indagati – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Circa 75 tonnellate di pellet sono state sequestrate dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone, all’esito di un’attività d’indagine che vede coinvolti il titolare di un’impresa boschiva della presila crotonese ed il dipendente di un locale laboratorio di analisi. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal Gip presso il Tribunale di Crotone, su richiesta dalla Procura della Repubblica pitagorica, al fine di sottrarre dal mercato il pellet contraffatto e commercializzato in frode. Le energie da biomassa, in un momento in cui il prezzo del gas e dei combustibili fossili risulta particolarmente instabile, rappresentano la prima alternativa tra le rinnovabili e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie e, di conseguenza, il volume degli scambi commerciali ha assunto dimensioni sempre maggiori. Parallelamente – spiegano le fiamme gialle -, laddove la possibilità di produrre utili è trainata dalla crescente domanda, risulta, altresì, crescente la possibilità di riscontrare condotte illecite nello specifico settore ed, in particolare, proprio nel settore del pellet da riscaldamento che è soggetto a particolari regole destinate a garantire la qualità della filiera produttiva e la conformità ambientale del prodotto.