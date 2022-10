Cirò Marina, tenta di sparare al genero ma la pistola si inceppa: arrestato

Un 68enne ha tentato di sparare al genero al culmine di una lite, ma la pistola si è inceppata e lui si è dato alla fuga. Domenico Bartolo è stato così arrestato per tentato omicidio aggravato e premeditato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cirò Marina. Il 68enne, lo scorso 12 ottobre, si è recato nel locale di cui è titolare il genero, un 49enne di Cirò Marina, e nel tentativo di risolvere un diverbio dovuto a vecchie acredini, sfociato in una colluttazione, avrebbe tentato di sparargli con una pistola che, però, si è inceppata. [Continua in basso]



L’uomo è quindi fuggito lasciando a terra l’arma. I carabinieri, chiamati dalla vittima, hanno trovato sul pavimento del locale una pistola semiautomatica marca “Beretta”, calibro 6.35, con la matricola “punzonata”, al cui interno era ancora inserito un caricatore con 9 colpi che da un primo esame è risultata essere inceppata. Dopo aver ascoltato il racconto della vittima, supportata anche dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno rintracciato il 68enne e lo hanno arrestato conducendolo presso il carcere di Crotone, in attesa dell’udienza di convalida, che si terrà nei prossimi giorni.