Pallavolo, a Vibo attesa la sfida tra Todosport e Loryvolley Pizzo

Cresce l’attesa a Vibo Valentia per il derby in programma sabato pomeriggio, con inizio alle ore 18.00, tra la Todosport e la Loryvolley Pizzo. Il match è in programma presso la struttura del Pala Borsellino. La sfida coinvolge due società amiche, due formazioni che hanno iniziato alla grande la stagione e che già ora fanno sognare le proprie tifoserie. La squadra del presidente Valentina Sarlo viaggia a vele spiegate in vetta alla graduatoria con nove punti su nove disponibili e giorno dopo giorno, vede aumentare nel proprio gruppo la consapevolezza della crescita delle proprie atlete. Tre vittorie su tre venute anche con un buonissimo gioco, che ha soddisfatto in pieno il tecnico tarantino, ma ormai pizzitano di adozione come Davide Monopoli. Di fronte la Loryvolley, si troverà le padrone di casa staccate di un punto, e che sembrano lanciate verso le posizioni di alta classifica, insieme San Lucido, Paola e Lamezia. [Continua in basso]

Abbiamo ascoltato il coach della Todosport, Vito Iurlaro: «Domani affronteremo la squadra che occupa la prima posizione in classifica – commenta – posto meritato dopo le tre vittorie consecutive ottenute. Noi affronteremo la gara con il solito piglio ed ovviamente con la voglia di vincere o’er continuare sul nostro cammino tracciato. Troveremo difronte una società composta da persone per bene, che hanno iniziato un grandissimo ed importante progetto sociale, che merita l’attenzione di tutti noi». In merito alla settimana di lavoro: «Abbiamo avuto qualche problema a causa di questo virus influenzale, ma tutto è andato per il meglio. Le mie ragazze hanno affrontato sempre nella stessa maniera le sedute di allenamento, e le vedo cariche e pronte. Ovviamente sarà poi il campo a dare il responso definitivo».

