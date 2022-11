Soldi spesi al Festival di Spoleto, assolto l’ex presidente della Regione Oliverio

Il Tribunale di Catanzaro ha assolto l’ex presidente della giunta della Regione Calabria, Mario Oliverio (centrosinistra), e l’ex deputato del Pd Ferdinando Aiello. Assoluzione pure per il presidente del cda di una società che si occupa di organizzazione di eventi Mario Luchetti. Secondo l’accusa i quasi centomila euro di fondi pubblici spesi per promuovere la Calabria durante il “Festival dei due mondi” di Spoleto del luglio 2018 sarebbero serviti per pagare una «personale promozione politica incentrata sulla figura e il partito» dell’allora presidente Mario Oliverio. Oggi nella requisitoria il pm della Procura di Catanzaro, Graziella Viscomi, aveva chiesto la condanna a 4 anni per Oliverio e a 2 anni e 8 mesi per gli altri due imputati. I giudici dopo la camera di consiglio hanno deciso per l’assoluzione piena per tutti gli imputati. Più in particolare, la Procura sosteneva la distrazione indebita di circa 100mila euro per finanziare un talk

show – a cui l’ex governatore aveva partecipato – inserito nella manifestazione culturale “I Festival dei due mondi” tenuto dal 29 giugno al 15 luglio del 2018 a Spoleto. I fondi pubblici del Piano di Azione e Coesione (Pac 2014/2020) e destinati alla promozione turistica della Calabria e

erano stati utilizzati per finanziare il format “Hdrà Talk – I dialoghi di Paolo Mieli”. I giudici hanno però assolto Oliverio, difeso dall’avvocato Vincenzo Belvedere.