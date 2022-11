Crotone, tenta furto nell’ufficio del Giudice di pace e poi ruba in un B&B: arrestato

Prima ha provato a rubare un portafogli nell’ufficio di un Giudice di pace ma gli è andata male, la seconda volta, in un bed&breakfast il colpo è riuscito, ma in entrambi i casi è stato immortalato dalle telecamera di sorveglianza che ne hanno consentito l’identificazione e pertanto è finito in carcere. Protagonista un 51enne di San Giovanni in Fiore (Cs) che è stato arrestato dagli agenti della squadra volanti della questura di Crotone che nei suoi confronti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. [Continua in basso]

Il primo episodio risale al 6 giugno scorso quando l’uomo si è introdotto negli uffici del Giudice di pace di Crotone e si è impossessato del portafogli di un’impiegata ma è stato scoperto dalla donna e si è dato alla fuga, lasciando cadere il portafogli, recuperato dalla vittima. A ottobre, poi, il 51enne è tornato alla carica in un B&B cittadino dove dalle borse di due ospiti ha asportato circa mille euro in contanti e documenti personali delle vittime.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino per il primo episodio e ai filmati dell’analogo sistema della struttura ricettiva per il secondo, è stato possibile acquisire sufficienti elementi di responsabilità a carico dell’uomo, il quale, peraltro, il 25 ottobre scorso, era stato destinatario della misura del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, con divieto di far ritorno a Crotone per tre anni. Il quadro indiziario emerso dalle attività investigative è stato condiviso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone che ha richiesto ed ottenuto il provvedimento restrittivo per cui l’uomo è stato associato presso la locale casa circondariale.

