Incendio a Palazzo Gagliardi a Vibo, De Nisi: «proteggere i luoghi simbolo della città»

Il consigliere regionale e coordinatore regionale di Italia al Centro esprime sdegno per un gesto che offende la città

«Un gesto che offende la città di Vibo Valentia e tutti coloro che hanno a cuore il sapere, la storia ed i valori». È senza giri di parole lo sdegno del consigliere regionale e coordinatore regionale in Calabria di “Italia al Centro” Francesco De Nisi commentando il tentativo da parte di ignoti di appiccare fuoco ad una porta del settecentesco di Palazzo Gagliardi, di proprietà del Comune, sito nel centro storico di Vibo Valentia, quella relativa ai locali dati in uso al “Cev”, il Comitato editori vibonesi. [Continua in basso]



De Nisi, inoltre, esprime ferma condanna «per un atto vile, che mira a ferire la nostra sensibilità e la straordinaria tradizione culturale e civile della città di Vibo Valentia».

Il consigliere regionale, inoltre, non esita a sottolineare che in casi del genere occorre «fare i conti con gli incivili e con l’ignoranza» e che ciò «ci deve far riflettere sulla necessità di protezione e sicurezza degli immobili e dei luoghi simbolo delle nostre città». Poi conclude: «Ecco perché bisogna da un lato cercare di educare i cittadini al bello, perché e dall’altra anche con il controllo e le sanzioni».

