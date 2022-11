Incendio del portone di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia: la politica si mobilita

Ha creato sdegno e indignazione l’episodio che si è verificato ieri sera in pieno centro cittadino quando ignoti hanno tentato di appiccare il fuoco al portone di Palazzo Gagliardi. Tra i numerosi messaggi anche quello del parlamentare del Movimento Cinque Stelle Riccardo Tucci interviene sul tentativo di incendio del portone di Palazzo Gagliardi: «Apprendo con sgomento e con non poca sorpresa del tentativo di incendio del portone d’ingresso del salone del Comitato Editori Vibonesi, dentro Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia. Sulla natura dolosa del gesto pare non vi sia nessun dubbio. Resta l’amarezza – prosegue il parlamentare – unita all’indignazione per un’azione così terribilmente violenta, assurda e insensata. [Continua in basso]

A chi può dare fastidio un centro culturale che con le sue iniziative ha elevato la città agli onori della cronaca nazionale? Fatico a trovare una risposta. Sta di fatto che quanto successo non colpisce e offende solo il Cev, ma tutta Vibo e i vibonesi onesti. Mi auguro che gli inquirenti possano fare presto piena luce sulla vicenda assicurando alla giustizia gli ignoti malfattori. Giunga la mia piena e sentita solidarietà ai responsabili del CEV, e li esorto – conclude Riccardo Tucci – a continuare nella loro opera culturale; quanto accaduto ci suggerisce che ve n’è abbastanza bisogno».

