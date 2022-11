Morto Roberto Maroni: ex ministro, segretario della Lega e presidente della Lombardia

È morto questa mattina Roberto Maroni. Aveva 67 anni. È stato segretario della Lega, governatore della Lombardia dal 2013 e 2018 e ministro dell’Interno e del Welfare durante i governi Berlusconi. Il 30 settembre 2020, in un’intervista alla Prealpina, aveva ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Varese, in vista delle elezioni comunali del 2021. Il 6 giugno 2021, tuttavia, aveva annunciato il ritiro della candidatura per gravi problemi di salute.





