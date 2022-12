Spaccio di droga a Tropea: un’assoluzione

Non regge l’accusa nei confronti di un quarantenne del luogo coinvolto anche in altre indagini

Il gup del Tribunale di Vibo Valentia ha assolto Andrea Candido, 40 anni, di Tropea, dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di un quantitativo di marijuana dalla quale era possibile ricavare 229 dosi medie giornaliere. La contestazione risaliva al 18 dicembre 2019. L’assoluzione – per come richiesta dall’avvocato Carmine Pandullo – è arrivata al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. Andrea Candido è un volto noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti. E’ stato infatti coinvolto anche in altre operazioni.

