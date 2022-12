Mezzo rubato a Filadelfia ad una ditta agricola, indagano i carabinieri

Malviventi in azione in località Molinello. Ad accorgersi del furto è stato un dipendente dell’azienda

Indagini dei carabinieri in corso a Filadelfia e dintorni nel tentativo di recuperare un furgone Fiat Fiorino rubato la notte scorsa ad un’azienda agricola del luogo. I malviventi si sono introdotti nel cortile della ditta – ubicata in contrada Molinello – e, dopo aver forzato uno sportello, sono riusciti a mettere a moto il mezzo allontanandosi indisturbati. Il Fiorino porta impressi sulla carrozzeria i segni distintivi dell’impresa e per questo i militari dell’Arma sono impegnati nelle ricerche prima che lo stesso venga magari smontato o riverniciato nel tentativo di passare inosservato. Ad accorgersi del furto è stato un dipendente della ditta che ha avvertito i titolari che hanno sporto denuncia contro ignori alla locale Stazione dell’Arma.

