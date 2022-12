Controlli antidroga in due centri del Vibonese: denunce e segnalazioni alla Prefettura

Continua l’attività di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti ad opera della Polizia di Stato in tutta la provincia vibonese, secondo forme di controllo del territorio implementate su impulso del questore di Vibo Valentia. I servizi sono stati effettuati a Vibo e Mileto, concentrando gli sforzi operativi nelle aree maggiormente interessate dallo spaccio di stupefacenti. In particolare, durante controlli effettuati in zona Mileto è stato denunciato un uomo poiché deteneva circa 50 grammi, suddivisi in dosi, di stupefacente del tipo marijuana, oltre a materiale per il confezionamento della droga che poi avrebbe immesso sul mercato. Mentre a Vibo Valentia è stato fermato un uomo che, all’esito delle operazioni di perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana, suddivisa in più involucri con il tipico materiale per il confezionamento. Altri 5 individui, inoltre, sono stati trovati, nel centro cittadino, in possesso di diverse dosi di marijuana e segnalati alla locale Prefettura per i provvedimenti di competenza. Sono in corso ulteriori accertamenti volti alla ricostruzione dei canali di approvvigionamento della droga sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.