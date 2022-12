Piantagione di marijuana a Joppolo, assolto l’imputato

Non regge l’impalcatura accusatoria per una vicenda legata alla scoperta nel settembre 2019 di una piantagione di marijuana nel territorio comunale di Joppolo. Nonostante, infatti, la Procura di Vibo Valentia avesse chiesto la condanna dell’imputato a 7 anni di reclusione, il Tribunale – in accoglimento delle argomentazioni del difensore Patrizio Cuppari – ha assolto Diego Iaconi, 26 anni, di Joppolo. All’epoca il giovane era stato tratto in arresto con l’accusa di produzione e coltivazione illegale di canapa indiana attraverso la creazione di una serra domestica vicino casa dalla quale era possibile ricavare 3.300 grammi di sostanza stupefacente. Il giudice, dopo aver sentito l’imputato ed alcuni testi, ha però mandato assolto l’imputato.

