Ragazza morta dopo le dimissioni dall’ospedale: l’Asp di Cosenza avvia una indagine interna

Proseguono le indagini per far luce sulla morte della diciassettenne avvenuta dopo le dimissioni dall’ospedale di Corigliano, nel Cosentino. L’Asp di Cosenza ha aperto una indagine interna. Intanto anche la Procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta. La ragazzina nella notte di domenica si era sentita poco bene avvertendo sintomi come vomito e altri malesseri. I suoi genitori l’avevano portata in ospedale, ma dopo le cure del caso era stata dimessa. Una volta tornata a casa, la ragazzina di nuovo stava male e i genitori l’avevano portata in ospedale ma il suo cuore ha smesso di battere.

