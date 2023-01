L’organizzazione della ‘Ndrangheta e l’intervista a Staiano nella nuova puntata di Mammasantissima -DIRETTA

frameborder="0" allowfullscreen="">

Torna “Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta”. Al via la seconda puntata, in onda questa sera, alle 21:00, su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre, 411 di TivùSat, 820 di Sky), su LaC Play e su tutte le piattaforme web e social del network LaC. Il nuovo appuntamento si concentrerà sull’organizzazione della ‘Ndrangheta, sugli invisibili, i “riservati”. E ancora molto altro. Infatti, in occasione del format, scritto e condotto da Pietro Comito, con produzione a cura del direttore generale di Diemmecom Maria Grazia Falduto, sarà anche trasmessa l’intervista integrale, solo anticipata nella prima puntata, all’avvocato Salvatore Staiano. Un’intervista esclusiva ed esplosiva, i cui contenuti sono prodromici all’archiviazione dell’inchiesta istruita dalla Procura di Salerno. Un’intervista ancora più intensa di quella mandata in onda nella prima edizione del programma “Rinascita Scott – Il maxiprocesso alla ‘ndrangheta”. E ancora intercettazioni, interviste e audio esclusivi.

LEGGI ANCHE: Mammasantissima: record di ascolti su Web e Tv per il format sulla ‘ndrangheta -Video

“Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta”, ecco la prima puntata: VIDEO