‘Ndrangheta, il rito della “Santa” nelle intercettazioni in onda su Mammasantissima-VIDEO

«Buon vespero e santa sera ai Santisti». Inizierebbe così il rito di assegnazione della Santa, uno dei massimi gradi della ‘ndrangheta, finito in una intercettazione captata dai carabinieri e acquisita agli atti del processo Insubria, frutto di una operazione del Ros di Milano che ha registrato in presa diretta il rito di iniziazione, appunto, di un santista. Ma l’élite investigativa dell’Arma dei carabinieri, nell’ambito dell’indagine Insubria, ha intercettato anche altro. Una carica, quella della Santa, introdotta nell’organizzazione criminale calabrese nella metà degli anni ’70 e che permette a chi la possiede, secondo quanto sostengono pentiti e inquirenti, ad avere rapporti con uomini delle istituzioni.

Gli audio sono stati al centro dell’ultima puntata della trasmissione di LaC Tv condotta da Pietro Comito. Il prossimo appuntamento è atteso il 31 gennaio alle 21.00. Per approfondire, continua a leggere su LaCnews24.it.

