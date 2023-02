Alcolici in sala giochi, la polizia di Stato e quella municipale chiudono un locale a Vibo

Lavori irregolari anche nei bagni e sanzioni pecuniarie per il titolare del locale sprovvisto di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande

La Squadra Mobile, in sinergia operativa con la polizia municipale di Vibo e l’Ufficio di polizia amministrativa della Questura, hanno effettuato serrati controlli agli esercizi pubblici maggiormente frequentati in città. Nel corso dei controlli, l’attenzione è stata concentrata su una sala giochi, frequentata anche dai giovanissimi, dove gli agenti hanno proceduto ad un approfondito controllo del locale, riscontrando rilevanti asimmetrie fra le licenze a disposizione e i servizi effettivamente erogati dalla sala giochi. Infatti, pur essendo l’esercizio dotato della sola licenza per i giochi e le scommesse, risultava essere dedita alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché superalcolici senza alcuna autorizzazione. Inoltre la sala giochi presentava degli abusivi ampliamenti dei bagni e altre aree interne. L’attività, a seguito dellemolteplici violazione amministrative riscontrate, è stata pertanto sospesa ed al titolare è stata inflitta sanzione di cinquemila euro.