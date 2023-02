Vibo, sequestrati due fabbricati realizzati abusivamente

Due fabbricati sono stati sottoposti a sequestro a Vibo. Le attività sono state portate avanti dalla polizia locale, sezione polizia edilizia, diretta da Michele Bruzzese. In particolare, gli agenti hanno effetto un controllo nei prezzi di un cantiere dove erano in corso lavori edili con l’ausilio di mezzi meccanici. Gli accertamenti svolti hanno permesso di accertare che nella proprietà privata, il titolare (con precedenti di polizia) stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione di un immobile privi di relativa autorizzazione. [Continua in basso]

Accertamenti più approfonditi hanno fatto emergere che la struttura in questione era completamente abusiva. Ulteriore accertamento è stato quindi esteso presso un vicino capannone in muratura scoprendo che anche tale immobile era stato costruito in assenza di qualsiasi titolo edilizio. Pertanto riscontrato e verificato l’abuso edilizio, gli agenti operanti hanno provveduto ad identificare il proprietario e a sequestrare entrambi i manufatti, trasmettendo gli atti alla locale Procura della Repubblica. Si precisa che la Procura della Repubblica avendo verificato il corretto operato degli appartenenti al Comando di Polizia locale, ha provveduto a convalidare il sequestro dei due fabbricati. Ulteriori verifiche volte al controllo del territorio proseguiranno con continuità.

