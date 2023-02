Operazione antimafia in Calabria: oltre 30 arresti

E’ in corso dalle prime luci dell’alba una vasta operazione antimafia nella provincia di Crotone, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Crotone per disarticolare il sodalizio criminale denominato “Locale di Cirò”. Circa centocinquanta militari stanno dando esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Dda, nei confronti di 31 persone, indagate, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e reati in materia di armi e di sostanze esplodenti, questi ultimi aggravati dal metodo mafioso.

LEGGI ANCHE: Operazione Olimpo: i concorrenti esterni dei clan, ecco le accuse nei confronti di tre imprenditori

Operazione Olimpo: il potere del boss Diego Mancuso da Ricadi a Tropea e le figure a lui vicine

Inchiesta Olimpo: l’imprenditore di Monterosso amico dei politici e la “bustarella” per il capo struttura della Regione