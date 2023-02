Ordigni bellici nel mare di Nicotera, venerdì le operazioni di brillamento

Si terranno nella mattinata di domani, venerdì 17 febbraio, le operazioni di rimozione e brillamento degli ordigni bellici rinvenuti in mare davanti al centro abitato di Nicotera Marina. Per tale motivo, la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina ha emanato un’ordinanza con cui dispone – per la zona interessata – il divieto di: navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto che ad uso professionale; effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura; effettuare la balneazione. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 07 alle 12 del 17 febbraio, per un raggio di 0,5 miglia nautiche dal punto in mare avente coordinate geografiche Lat. 38°32’31.0”N – Long. 015°54’37.9”E.

Ad eseguire le operazioni di rimozione e brillamento sarà il Nucleo Sdai (Sminamento difesa antimezzi insidiosi) di Augusta. Il ritrovamento del materiale bellico era avvenuto a fine gennaio: già allora la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina aveva emanato un’ordinanza con cui vietava navigazione, pesca e balneazione fino all’avvenuta bonifica del sito.

LEGGI ANCHE: Nicotera, trovati ordigni bellici in mare: vietate pesca e navigazione fino alla bonifica