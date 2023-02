Vibo, la politica esprime solidarietà all’assessore Scalamogna

“Voglio esprimere la mia sincera vicinanza all’assessore all’Urbanistica del Comune di Vibo Valentia, Pasquale Scalamogna, aggredito stamattina dal proprietario di un edificio abusivo del quale era in corso l’abbattimento ad opera dei mezzi del Comune. Ciò che è successo non è accettabile, la violenza non è mai la soluzione. Auguro all’assessore Scalamogna una pronta guarigione”. Così il deputato Riccardo Tucci a margine dell’aggressione avvenuta stamani a Vibo Marina. Solidarietà a Scalamogna giunge anche dal coordinamento provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia, rispettivamente i coordinatori Pasquale La Gamba e Salvatore Pronestì i quali esprimono “piena solidarietà e vicinanza all’assessore comunale all’Urbanistica e vicesindaco di Vibo Valentia Pasquale Scalamogna il quale è rimasto vittima di un’aggressione durante l’esecuzione di un’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo. Come più volte denunciato da Fratelli d’Italia a mezzo stampa vi è un aumento delle aggressioni agli uomini che svolgono il proprio dovere a favore della collettività. Tutto questo – evidenziano gli esponenti vibonesi del partito – dovrebbe farci riflettere sullo stato subculturale di alcune parti della società. Siamo convinti che l’assessore Scalamogna non si lascerà intimorire dalla vile aggressione e che troverà in Fratelli d’Italia totale supporto in tutte quelle azioni amministrative atte a far rispettare regole e leggi”.

