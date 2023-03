Viola per 19 volte la sorveglianza speciale, condannato 21enne di Mileto

Condanna ad un anno e scarcerazione. Questa la sentenza in abbreviato del gup del Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di Salvatore La Tassa, 21 anni, di San Giovanni di Mileto. Era accusato di aver ripetutamente violato gli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza impostagli con ordinanza di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza nel comune di Mileto per due anni. Le violazioni contestate erano in totale 19, essendo stato trovato dai carabinieri in compagnia di pregiudicati, mentre in altre occasioni non si è presentato in caserma per la firma oppure ancora non è stato trovato all’interno della propria abitazione all’atto dei controlli. Le contestazioni coprivano un arco temporale che va dall’aprile al settembre 2022. Il pm aveva chiesto la condanna a 2 anni. L’imputato è difeso dall’avvocato Giuseppe Monteleone.

