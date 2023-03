Camion bloccato nei tornanti della statale delle Serre, traffico in tilt a Gerocarne

A causa di un mezzo pesante bloccato nei tornanti della strada statale numero 182 ‘Delle Serre Calabre’ è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni di marcia, il tratto stradale in prossimità del km 39,600, nel territorio comunale di Gerocarne. Al momento i veicoli leggeri vengono deviati lungo la strada comunale al km 42,100 (via S. Caterina – Gerocarne) con rientro al km 37,752 (innesto SS182-SP60). Sul posto è presente il personale Anas per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

