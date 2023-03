Vibo, incendio alla scuola Murmura: identificati gli autori

Sarebbero stati identificati gli autori dell’incendio che nel pomeriggio di sabato ha interessato la scuola Murmura in pieno centro a Vibo Valentia. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di alcuni minorenni. Incastrati dalle telecamere, verranno denunciati. «Se fosse accertata l’origine dolosa, sarebbe l’ennesima sconfitta per il Vibonese», aveva detto la dirigente scolastica dell’Istituto, Tiziana Furlano, all’indomani del rogo. Ora la conferma: si sarebbe trattato di una “bravata”. La scuola, sita nel quartiere Sant’Aloe di fronte alla Questura, era chiusa da settembre per lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico. Sabato, nel tardo pomeriggio, una densa colonna di fumo si è alzata dalla scuola: le fiamme sono partite da un locale adibito a magazzino dalla ditta che sta eseguendo i lavori. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del Comando provinciale ha evitato che il fuoco si propagasse al resto della struttura. Sul posto era giunto anche il sindaco, Maria Limardo, che aveva affermato di attendere riscontri dalle registrazioni video delle telecamere.

