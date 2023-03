Incidente tra Pizzo e Sant’Onofrio, traffico sbloccato lungo l’A2 -Video

Il tratto è stato riaperto alle 00.30. Non si sono verificati disagi lungo il percorso alternativo

Traffico sbloccato e viabilità ripristinata lungo l’A2 autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio. Ieri, a seguito dell’incendio di un autocarro adibito a trasporto salumi, aveva causato non pochi disagi. Il grasso animale, incendiato, si è riversato fondendosi in grande quantità con il piano viabile – informa Anas – rendendo quindi pericoloso il transito dei mezzi a causa dell’eccessiva viscosità del manto stradale. I lavori di pavimentazione sono stati effettuati nella stessa giornata dell’incidente. Il tratto, infatti, è stato riaperto alle 00.30. Non si sono verificati disagi lungo il percorso alternativo.

