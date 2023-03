Usura ed estorsione: Cassazione annulla per la seconda volta decisione Tdl per 57enne di Tropea

Pasquale La Rosa

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame di Catanzaro in ordine alla posizione di Pasquale La Rosa, 57 anni, di Tropea, in accoglimento di un ricorso dell’avvocato Giovanni Vecchio. In particolare la Suprema Corte per la seconda volta ha annullato con rinvio l’ordinanza di custodia cautelate in carcere in relazione al reato di usura aggravato dalle modalità mafiose. Già dinanzi al Riesame nel maggio dello scorso anno era caduta per lui l’accusa di estorsione, anche se la Dda pure per tale reato ha avanzato al gup nelle scorse settimane richiesta di rinvio a giudizio. Sulla posizione di Pasquale La Rosa – che resta attualmente detenuto – dovrà quindi ora pronunciarsi nuovamente il Tribunale del Riesame di Catanzaro in diversa composizione.



Ricordiamo che nell’inchiesta, oltre a Pasquale La Rosa, risultano coinvolti il fratello Antonio La Rosa, 61 anni – indicato quale esponente di spicco dell’omonimo clan di Tropea –, il commercialista di Filadelfia Domenico Fraone, 51 anni, residente a Parghelia, e per Elio Ventrice, 73 anni, medico in pensione di Tropea.

